KKR की जीत के हीरो का 'पठान' लुक, Shahrukh Khan ने ये फोटो पोस्ट कर लिखा- झूमे जो रिंकू...

Rinku Singh: केकेआर (KKR) और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के बीच हुए मुकाबले में कई रिकार्ड्स बने और टूटे. राशिद खान ने जब तीन गेंदों पर लगातार तीन खिलाड़ियों को आउट किया तो लग रहा था कि केकेआर के हाथ से मैच निकल चुका है. दो ओवर में 40 से अधिक रन चाहिए थे, जबकि आखिरी 6 गेंदों पर 28 रनों की ज़रूरत थी. जीत को लेकर गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी काफी आश्वस्त थे, तभी मैदान पर ऐसा तूफान उठा कि गुजरात टाइटंस ही क्या खुद केकेआर भी दंग रह गई. उस तूफ़ान का नाम था रिंकू सिंह. बेहद दबाव के बीच रिंकू सिंह (Rinku Singh Batting) ने आखिरी पांच गेंदों पर पांच छक्के लगाकर केकेआर को अविश्सनीय जीत दिला दी.

क्रिकेट की दुनिया क्या बॉलीवुड तक से रिंकू सिंह के लिए बधाई आने लगी. केकेआर के मालिक और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को भी रिंकू सिंह के इस अंदाज़ पर यकीन नहीं हुआ. इसके बाद शाहरुख खान ने रिंकू सिंह को जिस तरह से बधाई दी, उस पर लोगों को यकीन नहीं हुआ. शाहरुख़ खान ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लाकबस्टर फिल्मों में एक पठान का अपना पोस्टर ही रिंकू सिंह के लिए बदल डाला.