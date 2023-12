वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ा. होप की इस शतकीय पारी की बदौलत मेजबान वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड को 4 विकेट से हराने में सफल रही. होप ने 83 गेंदों पर 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से 109 रनों की पारी खेली और वनडे क्रिकेट में संयुक्त रुप से तीसरे सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. होप ने महान क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स और विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की. होप ने 114 वनडे पारी में ये बड़ा मुकाम हासिल किया.

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन

