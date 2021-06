बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) की पत्नी उम्मे अल हसन (Umme Ahmed Shishir) ने अपने पति का उस मामले में बचाव किया है, जिसमें ऑलराउंडर ढाका प्रीमियर लीग (Dhaka Premier League 2021) में मोहम्मडन स्पोर्टिग क्लब की ओर से खेलते हुए मैदान पर गुस्से में अपना आपा खो बैठे थे और अंपायर के आउट नहीं देने पर स्टंप्स को लात मारकर गिरा दिया था. शाकिब डीपीएल में अभानी लिमिटेड के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे और तभी अपनी एक गेंद पर अंपायर द्वारा आउट नहीं देने पर वह एक बार नहीं, बल्कि दो बार अपना गुस्से में अपना आपा खो बैठे. Also Read - अंपायर से नाराज Shakib Al Hasan ने पहले स्टंप्स पर मारी लात, अब मांग रहे माफी

शाकिब ने मुशफिकुर रहीम के खिलाफ की गई पगबाधा की अपील को खारिज किए जाने के बाद लात मारकर स्टंप गिरा दिया. बाद में उन्होंने मैदान पर ही स्टंप उखाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और फिर अंपायर से बहस भी करने लगे. इसके बाद अंपायर पर भी जोर जोर से चिल्लाने लगे.

Genuinely unbelievable scenes… Also Read - Shakib Al Hasan ने PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को बताया 'जबरदस्त', तारीफ में पढ़े कसीदे

Shakib Al Hasan completely loses it – not once, but twice!

Wait for when he pulls the stumps out 🙈 pic.twitter.com/C693fmsLKv

— 7Cricket (@7Cricket) June 11, 2021