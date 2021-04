Shikhar Dhawan, Dinesh Karthik Engage in Funny Fight: कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान दिल्‍ली कैपिटल्‍स (DC vs KKR) ने सात विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इसके साथ ही दिल्‍ली की टीम अब प्‍वाइंट्स टेबल में दूसरे स्‍थान पर आ गई है. ये मैच पृथ्‍वी शॉ (Prithvi Shaw) के नाम रहा, जिन्‍होंने एक ओवर में छह चौके लगाए और मैच को एकतरफा कर दिया. वहीं, शिखर धवन और दिनेश कार्तिक के बीच मजेदार झगड़ा भी काफी चर्चा में रहा. Also Read - IPL 2021, DC vs KKR: Shikhar Dhawan ने Suresh Raina को पछाड़ा, सर्वाधिक रन बनाने के मामले में बने नंबर-2

मैच में अंतिम पांच ओवरों के दौरान ये मजेदार वाक्‍या देखने को मिला. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) गेंद को लेग साइड में मारने का प्रयास कर रहे थे. गेंद बल्‍ले पर नहीं लगी और सीधे पीछे की तरफ से विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के ग्‍लव्‍स में चली गई. उन्‍होंने बिना देरी करे स्‍टंप उखाड़कर आउट की अपील की.

इसी बीच दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) और शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के बीच मजेदार झगड़ा देखने को मिला. पहले कार्तिक ने धवन के पैरों की तरफ हाथ करते हुए उन्‍हें कुछ कहा. वो शायद बोल रहे थे कि तुम लाइन से बाहर थे. इस बीच धवन भी तुरंत ही जवाब देते हुए घुटनों पर आ गए. दोनों के बीच ये मस‍ती फैन्‍स को खूब पसंद आई. बाद में दोनों ने हंसते हुए हाथ मिलाया.

लेग साइड के अंपायर ने रनआउट के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली. तीसरे अंपायर ने शिखर धवन को नॉटआउट करार दिया. मैच में धवन ने 47 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेली. वो चार रनों से अपने अर्धशतक से चूक गए. इस पारी के दम पर धवन ने फिर ऑरेंज कैप को अपने नाम कर लिया है.