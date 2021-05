टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने कोरोना वायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) का गुरुवार को पहला डोज ले लिया है. धवन ने वैक्सीन लेते हुए अपनी एक तस्वीर ट्वीट की है. शिखर धवन इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में खेल रहे थे. मंगलवार को इस लीग को अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इसके दूसरे ही दिन गब्बर उर्फ शिखर धवन ने इस वायरस को मात देने के लिए इस वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया. Also Read - IPL स्थगित होते ही कोरोना से जुड़े राहत कार्यों में जुटे Virat Kohli, तस्वीरें वायरल

धवन ने ट्वीट किया, 'टीका लग गया. सभी कोरोना योद्धाओं को उनके त्याग और प्रतिबद्धता के लिए सिर्फ धन्यवाद देना काफी नहीं है. कृपया हिचकिचाएं नहीं और जल्दी टीका लगवाएं. यही इस वायरस को हराने में हम सभी की मदद करेगा.'

Vaccinated ✅ Can't thank all our frontline warriors enough for their sacrifices and dedication. Please do not hesitate and get yourself vaccinated as soon as possible. It'll help us all defeat this virus. pic.twitter.com/0bqBnsaWRh

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) May 6, 2021