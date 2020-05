भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्‍मीर को लेकर पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) द्वारा किए गए विवादित बयान से भारतीय सलामी बल्‍लेबा शिखर धवन (Shikhar Dhawan) खासे नाराज हैं. धवन ने अफरीदी की आलोचना करते हुए साफ कर दिया कि कश्‍मीर भारत का हिस्‍सा था और हमेशा ही रहेगा. Also Read - विराट कोहली बोले-जब तक क्रिकेट खेलूंगा तब तक पूरे 'जुनून' के साथ करता रहूंगा ये काम

इससे पहले युवराज सिंह, हरभजन सिंह और गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) को उनके इस विवादित बयान पर आड़े हाथों लिया था. धवन (Shikhar Dhawan) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, "इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है उस वक्त भी तुमको कश्मीर की पड़ी है. कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा. चाहे 22 करोड़ ले आओ हमारा एक सवा लाख के बराबर है. बाकी गिनती अपने आप कर लेना."

Is waqt jab saari duniya corona se lad rahi hai us waqt bhi tumko kashmir ki padi hai.

Kashmir humara tha humare hai aur humara hi rahega. Chaiyeh 22 crore le ao, humara ek, sava lakh ke barabar hai . Baaki ginti apne aap kar lena @SAfridiOfficial

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) May 17, 2020