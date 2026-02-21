By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर शिखर धवन , सामने आई पहली फोटो; जानिए कौन हैं गब्बर की दुल्हनियां
Shikhar Dhawan Second Marriage: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने सोफी शाइन के साथ शादी कर ली है.
Shikhar Dhawan Second Marriage: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. पिछले कई दिनों से उनकी शादी की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थीं. आखिरकार अब यह साफ हो गया है कि धवन ने सोफी शाइन के साथ शादी कर ली है. शादी की पहली तस्वीरें सामने आते ही फैंस ने उन्हें खूब बधाइयां दीं. सादगी और खुशी से भरे इस खास मौके की झलकियां इंटरनेट पर तेजी से शेयर की जा रही हैं और लोग नए जोड़े को जीवन की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.
शादी से पहले ही संगीत और मेहंदी समारोह की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी थी. इन रस्मों में परिवार और करीबी दोस्तों ने जमकर मस्ती की. तस्वीरों में धवन और सोफी दोनों बेहद खुश नजर आए. शादी के बाद सामने आई नई फोटो में दोनों पारंपरिक शादी के जोड़े में दिखाई दे रहे हैं. फैंस को उनकी सादगी और मुस्कान काफी पसंद आ रही है. कई लोगों ने इसे धवन की जिंदगी की नई और सकारात्मक शुरुआत बताया है.
View this post on Instagram
शादी में पहुंचे युजवेंद्र चहल
इस खास मौके पर टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल भी शादी में शामिल हुए. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी से जुड़ी तस्वीरें और एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वह डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में शादी का माहौल काफी खुशियों भरा दिखाई देता है. पोस्ट शेयर करते हुए चहल ने लिखा, “मेरे यार की शादी है. ” उनका यह वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है.
कौन हैं सोफी शाइन?
सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं और पेशे से प्रोडक्ट कंसल्टेंट बताई जाती हैं. वह धवन से करीब पांच साल छोटी हैं. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे और पिछले कुछ समय से डेट भी कर रहे थे. इसी साल जनवरी में दोनों ने सगाई की थी, जिसके बाद शादी की खबरें सामने आने लगी थीं. अब शादी के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया है और साथ मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं.
ये शिखर धवन की दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने साल 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी. हालांकि, दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और साल 2023 में उनका तलाक हो गया. इस शादी से धवन का एक बेटा भी है, जिसका नाम जोरावर है. निजी जिंदगी में उतार-चढ़ाव देखने के बाद अब धवन ने नई शुरुआत की है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी यह नई पारी खुशियों और सफलता से भरी रहेगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें