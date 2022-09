भारतीय टीम के सीनियर ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) एक बार फिर टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं. साउथ अफ्रीका की टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत दौरे पर आ रही है और यहां वह 3-3 वनडे और टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई के सूत्रों ने जानकारी दी है कि धवन को एक बार फिर वनडे सीरीज की कमान सौंपी जाएगी.Also Read - Asia Cup: टी20 को निष्‍पक्ष नहीं मानते संजय मांजरेकर, बोले- बदला जाना चाहिए ये नियम

धवन को कप्तानी देने का मतलब साफ है कि नियमित कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और उपकप्तान केएल राहुल (KL Rahul) इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे. दरअसल सिलेक्टर्स चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले टी20 टीम के खिलाड़ियों को सिर्फ टी20 फॉर्मेट में ही खिलाया जाए और उन्हें वनडे फॉर्मेट से दूर रखा जाए. इससे खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेजमेंट भी हो सकेगा और वह एक ही फॉर्मेट पर अपना फोकस बनाए रखेंगे. Also Read - एशिया कप में मेरा एकमात्र लक्ष्य फॉर्म सुधारना था, अब टी20 विश्व कप पर पूरा ध्यान है : विराट कोहली

Shikhar Dhawan to lead India in ODIs against South Africa: BCCI sources

Read @ANI Story | https://t.co/QzYxuaC91o#ShikharDhawan #ODIs #IndiavsSouthAfrica pic.twitter.com/XP56hFmOb5

— ANI Digital (@ani_digital) September 12, 2022