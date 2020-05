पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने हाल में दावा किया था कि वह ऑस्ट्रेलियाई रन मशीन स्टीव स्मिथ को तीन खतरनाक बाउंसर करने के बाद चौथी गेंद पर आउट कर सकते हैं जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बास्केटबॉल स्टार माइकल जोर्डन की तस्वीरों का उपयोग करके इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को ट्रोल किया था. अपने जमाने के इस तूफानी पेसर ने आईसीसी द्वारा ट्रोल किए जाने के बाद अब क्रिकेट की इस सर्वोच्च संस्था पर तटस्थता से नाता तोड़ने का आरोप लगाया. Also Read - 2019 विश्व कप की संयुक्त विजेता बनने की हकदार थी न्यूजीलैंड टीम : गौतम गंभीर

अख्तर को अच्छी नहीं लगी आईसीसी की प्रतिक्रिया

आईसीसी की पहली तस्वीर में जोर्डन नीचे कुछ देख रहे हैं. दूसरी तस्वीर में अख्तर का ट्वीट है जबकि तीसरी तस्वीर में में दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी को हंसते हुए दिखाया गया है. अख्तर ने कहा कि आईसीसी की इस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें अच्छी नहीं लगी.

इस 44 वर्षीय गेंदबाज ने ट्वीट किया, ‘एक प्रतीकात्मक ट्वीट, किस तरह से आईसीसी ने तटस्थता से नाता तोड़ दिया. असल में इस तरह से वहां कामकाज चलता है.’

A symbolic tweet, how ICC has thrown neutrality out of the window.

Basically this is how the state of affairs are run there 🙂 https://t.co/OEoJx30lXt

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) May 13, 2020