नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपने बेबाक अंदाज के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं. अक्सर उन्हें पाकिस्तान टीम और भारतीय टीम का विश्लेषण करते हुए भी देखा जाता है. शोएब ने शुरू से ही टीम इंडिया के हर प्रदर्शन पर अपनी नजर रखी है और टीम की मजबूती और कमजोरी पर चर्चा भी की है. हालही में, शोएब अख्तर ने ट्विटर पर अपने फैन्स के साथ सवाल जवाब का एक सेशन रखा जिसमें उन्होंने कहा कि “आप 15 मिनट के लिए हैशटैग आस्क शोएबअख्तर (#AskShoaibAkhtar) लिख सवाल पूछिए और मैं जवाब दूंगा”.

Lets do Q & A for 15 minutes.

Use the hashtag #AskShoaibAkhtar.

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 16, 2019