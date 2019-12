नई दिल्ली: नए नए खुलासे को लेकर इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आया हुया है. पूर्व तेज गेदबाज शोएब अख्तर ने अभी दो दिन पहले ही पूर्व गेंदबाज दानिश कनेरिया को लेकर बड़ा खुलासा किया था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपने तरफ खीच लिया और पाकिस्तान क्रिकेट हर जुबा की बात बन गई. अब शोएब ने एक बार फिर से एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में खुलासा किया है जिसे क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल है. शोएब अख्तर ने इस बार पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम का एक वीडियो पोस्ट किया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

शोएब अख्तर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम किसी से बात कर रहे हैं. इस वीडियो में वसीम पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे है. इस बात को लेकर वे काफी चिंतित भी नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग हर वक्त बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं वे क्रिकेट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे.

I support the Leaked Video of Wasim Akram, We need a change.#wasimakram #ShoaibAkhtar pic.twitter.com/OoW6AXfC4u

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 26, 2019