IND Vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 टीम में इस धाकड़ खिलाड़ी की हुई वापसी, तिलक और सुंदर के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान

IND Vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ होने T20 सीरीज से पहले बीसीसीआई ने तिलक और सुंदर के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है.

India vs New Zealand T20

IND Vs NZ: बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20 सीरीज से पहले भारतीय टीम में कुछ अहम बदलाव किए हैं. सबसे बड़ा फैसला श्रेयस अय्यर की वापसी को लेकर लिया गया है. श्रेयस अय्यर को शुरुआती तीन T20 मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है. वह तिलक वर्मा की जगह खेलेंगे, जो इस समय चोट के कारण टीम से बाहर हैं. श्रेयस अय्यर लंबे समय बाद T20 टीम में लौटे हैं और उनकी वापसी को फैंस काफी उत्साह के साथ देख रहे हैं. उन्होंने आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे चयनकर्ताओं का भरोसा उन पर फिर से मजबूत हुआ है. अय्यर की बल्लेबाजी में स्थिरता और तेजी दोनों देखने को मिलती हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए बहुत जरूरी है. उनकी मौजूदगी से भारत के टॉप ऑर्डर को मजबूती मिलेगी और टीम को अनुभव का भी फायदा होगा.

तिलक वर्मा की चोट और रिकवरी की स्थिति

तिलक वर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान हैदराबाद के लिए खेलते समय चोटिल हो गए थे. अचानक तेज दर्द होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई. अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है और वह तेजी से रिकवर कर रहे हैं. डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें कुछ समय आराम की जरूरत है. माना जा रहा है कि वह सीरीज के आखिरी दो मैचों तक टीम के साथ जुड़ सकते हैं. तिलक एक युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कम समय में भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है. उनकी चोट टीम के लिए झटका जरूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी रिकवरी तेजी से हो रही है और जल्द ही वह मैदान पर वापसी कर सकते हैं.

रवि बिश्नोई की एंट्री

टीम में दूसरा बड़ा बदलाव वॉशिंगटन सुंदर के बाहर होने से जुड़ा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान गेंदबाजी करते समय उन्हें साइड स्ट्रेन की चोट लग गई थी. जांच में यह साफ हुआ कि उन्हें कुछ दिनों का पूरा आराम करना होगा. इसी कारण उन्हें T20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है. बिश्नोई अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. T20 फॉर्मेट में उनकी गेंदें बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं. सुंदर के बाहर होने से ऑलराउंडर विकल्प जरूर कम हुआ है, लेकिन बिश्नोई की एंट्री से टीम की गेंदबाजी मजबूत होगी.

BCCI का बयान

बीसीसीआई ने अपने बयान में साफ किया है कि सभी बदलाव खिलाड़ियों की फिटनेस और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं. बोर्ड ने यह भी बताया कि सुंदर को आगे के इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करना होगा. वहीं श्रेयस अय्यर को T20 टीम में शामिल कर टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दिया है कि वह अनुभवी खिलाड़ियों पर फिर से भरोसा जता रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का अहम हिस्सा है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट एक मजबूत और संतुलित टीम बनाना चाहता है. अय्यर की वापसी और बिश्नोई की एंट्री से टीम को नई ऊर्जा मिलेगी और खिलाड़ी अपनी जगह पक्की करने के लिए पूरा दमखम दिखाएंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन T20I के लिए), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

