Shreyas Iyer Stats: कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे ने यह साफ कर दिया है कि कानपुर टेस्‍ट (Kanpur Test) में श्रेयस अय्यर खेल के सबसे लंबे (India vs New Zealand, Test) प्रारूप में डेब्‍यू करने जा रहे हैं. अय्यर भले ही चोट से उबरने के बाद खराब फॉर्म से जूझ रहे हों लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनके फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट के करियर पर नजर डालें तो साफ पता चल जाएगा कि आखिर क्‍यों राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की कोचिंग वाली इस टीम में अय्यर को टेस्‍ट क्रिकेट में मौका दिया (IND vs NZ Test) जा रहा है. वैसे तो श्रेयस अय्यर को सीमित ओवरों के क्रिकेट में उस्‍ताद माना जाता है लेकिन इंडिया ए और घरेलू रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान भी वो बड़े-बड़े कमाल कर चुके हैं.

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था दोहरा शतक

बहुत कम लो ये जानते होंगे कि श्रेयस अय्यर फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं. साल 2017 में उन्‍हें इंडिया ए की टीम में जगह दी गई थी. इस दौरान उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन दिवसीय मैच के दौरान 202 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

टेस्‍ट में भी छक्‍कों के माहिर हैं श्रेयस अय्यर

यूं तो टेस्‍ट क्रिकेट को काफी धीमा खेल माना जाता है लेकिन रिषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे क्रिकेटर्स ने इस गेम में भी नई जान फूंक दी है. अय्यर के फर्स्‍ट क्‍लास करियर पर नजर डालें तो उन्‍होंने 54 मैचों की 92 पारियों में 108 छक्‍के और 539 चौके लगाए हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि अय्यर औसतन हर मुकाबले में छक्‍के लगाते हैं.

फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में शानदार औसत

श्रेयस अय्यर का औसत फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में बेहद शानदार है. वो इस फॉर्मेट में 52.18 की औसत से रन बनाते आ रहे हैं. उन्‍होंने इंडिया ए और रणजी ट्रॉफी में मिलाकर कुल 54 मैच खेले हैं. इस दौरान 92 पारियों में उनके बल्‍ले से 4,592 रन आए. अय्यर फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में 12 शतक और 23 अर्धशतक लगा चुके हैं.