India vs England Test Series 2021: इंग्लैंड के खिलाफ अगस्त से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) का खेलना नामुमकिन नजर आने लगा है. इस युवा खिलाड़ी को शिन (घुटने के नीचे पैर का अगला हिस्सा) की गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण वह कम से कम दो महीने तक क्रिकेट से दूर हो सकते हैं. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. Also Read - India vs England Test Series 2021: शुभमन गिल के स्थान पर इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका?

सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘‘शुभमन को शिन स्ट्रेस फ्रेक्चर है, जिसके कारण वह कम से कम दो हफ्ते तक बाहर रहेंगे. इसके कारण वह अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ पहले तीन टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद सितंबर में होने वाले अंतिम दो टेस्ट में फिट होने के लिए भी अधिक समय नहीं है.’’ समझा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल में साउथम्पटन में संपन्न विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान यह चोट बढ़ गई. भारत ने यह मुकाबला आठ विकेट से गंवाया. Also Read - IND vs ENG: टीम इंडिया को झटका- Shubman Gill चोटिल, हो सकते हैं बाहर

भारत के एक पूर्व तेज गेंदबाज ने पीटीआई से कहा, ‘‘शिन का स्ट्रेस फ्रेक्चर काफी गंभीर नहीं होता लेकिन इसके लिए काफी आराम और रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है. अगर शिन का फ्रेक्चर होता तो ठीक होने में तीन महीने से अधिक का समय लग सकता था लेकिन शिन स्ट्रेस फ्रेक्चर की चोट से उबरने में सामान्य तौर पर आठ से 10 हफ्ते का समय लगता है.’’ Also Read - इंग्लैंड के खिलाफ Shubman Gill नहीं Mayank Agarwal को मिलना चाहिए मौका: Sunil Gavaskar

गेंदबाज ने कहा, ‘‘अगर गिल के विकल्प, वह मयंक (अग्रवाल) हो या लोकेश राहुल, अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो शायद उसे बाहर बैठना पड़ सकता है और मेरा मानना है कि टीम प्रबंधन भी संभवत: पांचवें टेस्ट के लिए उसके फिट होने को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता. ’’

बंगाल के अभिमन्यु ईश्वरन स्टैंडबाई सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं. समझा जा रहा है कि फिजियो नितिन पटेल और स्ट्रेंथ एवं अनुकुलन कोच सोहन देसाई इंग्लैंड में गिल की प्रगति पर नजर रख रहे हैं.

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दौरे से आधिकारिक रूप से बाहर होने के बाद वह वहीं रुकेंगे या राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन के लिए स्वदेश लौटेंगे. भारतीय टीम ने अभी ब्रेक लिया है और इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के लिए जुलाई के मध्य में एकत्रित होगी.

इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम: विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उपकप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, रिद्धिमान साहा, हनुमा विहारी, रिषभ पंत, आर अश्विन, रवींद जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, मो. शमी, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव. स्टैंडबाई खिलाड़ी: अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और अर्जन नागवासवाला.