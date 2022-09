अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा (Sikandar Raza) ने आईसीसी ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ का पुरस्कार जीतने वाले पहले जिम्बाब्वे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है. रजा ने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) और इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को हराकर ये खिताब अपने नाम किया. 36 साल रजा ने एक महीने में तीन वनडे शतक बनाए थे.Also Read - इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका के बीच सिर्फ 3 दिन में खत्म होगा टेस्ट मैच, ये है वजह

रजा ने कहा, “मैं आईसीसी से प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने के लिए अविश्वसनीय रूप से सम्मानित महसूस कर रहा हूं और मैं इस तरह का पुरस्कार जीतने वाला पहला जिम्बाब्वे खिलाड़ी बनकर खुश हूं.” Also Read - ICC Player of The Month: बेन स्टोक्स, सिकंदर रजा, मिशेल सेंटनर दावेदार

उन्होंने कहा, “मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो पिछले तीन से चार महीनों में मेरे साथ ड्रेसिंग रूम में रहे हैं. आप लोगों के बिना यह संभव नहीं होता. मैं इस अवसर पर जिम्बाब्वे और विदेशों में सभी प्रशंसकों को आपकी सभी प्रार्थनाओं, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं हमेशा के लिए आभारी हूं.” Also Read - पाकिस्तान दौरे के लिए इंग्लैंड टी20 टीम से बाहर हुए बेन स्टोक्स; शुरुआती मैचों का हिस्सा नहीं होंगे जॉस बटलर

महीने के लिए रजा के तीन शतक विश्व स्तरीय टीमों के खिलाफ आए, महीने की शुरूआत में बांग्लादेश के खिलाफ दाएं हाथ के बल्लेबाज ने नाबाद 135 रनों के साथ शुरुआत की थी.

जि़म्बाब्वे जीत के लिए 304 रनों का पीछा करते हुए 62/3 पर मुश्किल में था, जब रजा और टीम के साथी इनोसेंट कैया ने चौथे विकेट के लिए 192 रनों की विशाल साझेदारी की.

रजा दोनों पारियों में से आक्रामक थे और अंत तक बल्लेबाजी करते हुए, केवल 109 गेंदों में 135 रन बनाकर नाबाद रहे क्योंकि जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश पर एक यादगार जीत दर्ज की.

अगले मैच में, मेजबान टीम एक बार फिर 49/4 के स्कोर पर 292 रनों का पीछा करने उतरी, जब रजा ने एक बार फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक (127 गेंदों पर नाबाद 117 रन) लगाया, जिससे जिम्बाब्वे ने सीरीज में अजेय बढ़त बना ली थी. वो गेंद के साथ जिम्बाब्वे के स्टार भी थे और डेथ में कठिन ओवर फेंकने के बावजूद, अपने 10 ओवरों में 3/56 विकेट लिए.

रजा ने भारत के खिलाफ अंतिम वनडे मैच में भी लक्ष्य का लगभग पूरा कर लिया था, लेकिन पिछले मौकों के विपरीत, दूसरे छोर से बहुत कम समर्थन मिला. 290 रनों का पीछा करते हुए वह अंतिम ओवर तक क्रीज पर थे. 95 गेंदों में 115 रन व्यर्थ गए, क्योंकि भारत ने अंतिम ओवर में मैच अपने नाम कर लिया था.