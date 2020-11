न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान टीम के 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव (Pakistani Cricketers found Covid 19 positive in New Zealand) पाए गए हैं. पाकिस्तान की टीम यहां यहां टी20I और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पहुंची है. 24 नवंबर को ही उसने ऑकलैंड में लैंड किया था, जिसके बाद सभी खिलाड़ी जरूरी हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत क्वॉरंटीन में हैं. Also Read - ड्रग्स पर बोले शोएब अख्तर- मुझे भी दी जाती थी इस्तेमाल करने की सलाह

इस बीच 6 खिलाड़ियों के कोविड- 19 (Covid- 19) पॉजिटिव आने से पूरे न्यूजीलैंड में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी की है.

इस पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) न्यूजीलैंड पर जोरदार ढंग से भड़के हैं और उन्होंने खिलाड़ियों के संक्रमित होने का ठीकरा भी न्यूजीलैंड पर ही फोड़ा है. न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय और क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और टीम के सपॉर्ट स्टाफ को अंतिम चेतावनी (Final Warning) जारी करते हुए कहा कि उन सभी को तय मानकों के हिसाब से सुरक्षा नियमों कड़ाई से पालन करना होगा, वरना वह यह दौरा रद्द करने पर विचार कर सकते हैं.

पाकिस्तान के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, ‘न्यूजीलैंड ने यह बीलो द बेल्ट (निचले स्तर) की बात की है. यह कोई क्लब टीम नहीं है, जिस पर आप इतनी सख्त स्टेटमेंट दे रहे हैं. यह पाकिस्तान की नेशनल टीम है, तो जरा संभलकर स्टेटमेंट जारी कीजिए.’

45 वर्षीय इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ‘आपको पाकिस्तान टीम का अहसानमंद होना चाहिए कि वह इन विपरीत हालात में आपके यहां क्रिकेट खेलने आई है और आप गैर-जिम्मेदार स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं. वहां क्रिकेट शुरू होने आपको फायदा है आप पैसे कमाएंगे हम नहीं.’

इसके अलावा अख्तर ने यह भी कहा कि हमारे 6 खिलाड़ी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उनमें कुछ हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) तो पूरी तरह से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी दोषी हैं. पीसीबी को अपने खिलाड़ियों को चार्टर्ड फ्लाइट से ऑकलैंड भेजना चाहिए था, जो उसने नहीं किया बल्कि वह अपने खिलाड़ियों को यहां (पाकिस्तान) से पहले दुबई ले गए फिर कुआलालम्पुर और फिर ऑकलैंड ले गए, जिससे कोरोना के संक्रमण का उनका खतरा ज्यादा बढ़ा.

उन्होंने कहा, ‘इसके बाद न्यूजीलैंड को उन्हें किसी ऐसे होटल में ठहराना था, जहां सिर्फ पाकिस्तान की टीम और उसका सपॉर्टिंग स्टाफ ही रुकता. लेकिन उसने सभी को ऐसे होटल में ठहरा दिया, जहां करीब 2 हजार लोग ठहरे हुए हैं. ऐसे में आप संक्रमण कैसे रोक पाएंगे. वहां के होटल के वेटर भी मास्क उतारकर घूम रहे हैं.’ इस बीच इस पूर्व तेज गेंदबाज ने अपने खिलाड़ियों को भी मास्क पहनने और जरूरी नियमों का पालन करने की सलाह भी दी.

अपने गुस्से का इजहार कर रही रावलपिंडी एक्सप्रेस यहीं नहीं रुकी. अख्तर ने कहा, ‘आप पाकिस्तान को टूर खत्म होने की धमकी दे रहे हैं. आप किसी क्लब टीम नहीं बल्कि किसी मुल्क (पाकिस्तान) के बारे में बात कर रहे हैं तो जरा संभलकर बोलिएगा. वरना हमें कहना होगा कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे और हम 5 सालों तक आपके मुल्क में नहीं आएंगे.’