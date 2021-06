भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच होने वाले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल (World Test Championship 2021 Final) में अंतिम एकादश को लेकर विराट कोहली (Virat Kohli) और रवि शास्‍त्री (Ravi Shastri) अभी भी माथापच्‍ची में लगे हुए हैं. बताया जा रहा है कि दोनों हर हाल में भारतीय तेज बैट्री में मोहम्‍मद सिराज (Mohammad Siraj) को शामिल करना चाहते हैं. इस वक्‍त दोनों इसी को लेकर विकल्‍प तलाश रहे हैं. Also Read - WTC फाइनल से पहले ICC हाल ऑफ फेम में शामिल होंगे 5 युगों के 10 दिग्गज

18 से 22 जून के बाद साउथम्‍पटन से रोस बाउल स्‍टेडियम में वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. अगस्‍त 2019 में वेस्‍टइंडीज दौरे के बाद ये पहला मौका है जब इशांत शर्मा, मोहम्‍मद शमी और जसप्रीत बुमराह एक साथ किसी टेस्‍ट मैच में खेलने के लिए उपलब्‍ध हैं. ऐसे में सिराज (Mohammad Siraj) के लिए जगह बनाने के लिए किसी एक को भी बाहर बैठा पाना आसान नहीं होगा. Also Read - क्या Cheteshwar Pujara 'बहुत धीमे' बल्लेबाज हैं? ब्रैड हॉग ने दिया जवाब

टाइम्‍स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक माना जा रहा है कि इशांत शर्मा को फिलहाल इस मैच में आराम दिया जा सकता है. सिराज (Mohammad Siraj) को टीम में शामिल करने के पीछे उनका लगातार एक ही तीव्रता के साथ गेंदबाजी करना बताया जा रहा है. विराट और शास्‍त्री चाहते हैं कि एक ऐसा गेंदबाज लाया जाए जो बिना रुके पिच पर गेंद पटककर बल्‍लेबाजों को तंग करने की क्षमता रखता हो. Also Read - WTC 2021 Final के मद्देनजर केन विलियमसन ने दूसरे टेस्‍ट से लिया आराम, इस खिलाड़ी को मिली कमान

बताया जा रहा है कि लंबे समय तक इशांत शर्मा (Ishant Sharma) ये काम भारतीय टीम के लिए कर चुके हैं. उनके पास 101 टेस्‍ट मैच खेलने का अनुभव है. वो 12 मुकाबले इंग्‍लैंड की धरती पर खेल चुके हैं. इस साल इशांत 33 वर्ष के हो जाएंगे. वो अभी एढ़ी की चोट से भी उबरे हैं. इस वक्‍त उनकी लगातार स्‍पेल डाल पाने की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का टीम में होना विराट कोहली (Virat Kohli) को गेंदबाजी के साथ-साथ बल्‍लेबाजी में भी बड़ा सहयोग देता है. ऐसे में वो मैच के दौरान सीमर्स की कमी होने देना भी नहीं चाहेंगे. पहले हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) टीम में चौथे सीमर की भूमिका निभाते थे, लेकिन फिलहाल वो भी उपलब्‍ध नहीं हैं. इस बात की संभावना कम है कि भारत चार स्‍पेशलिस्‍ट सीमर साथ मैदान में उतरेगा.