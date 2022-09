एशिया कप में श्रीलंका ने बांगलादेश को 2 विकेट से हराकर उसका सफर लीग स्टेज में ही खत्म कर दिया है. लेकिन दोनों टीमों के खिलाफ मैच से पहले शुरू हुई जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. दोनों टीमें अब आपस में कुछ ऐसी प्रतिद्वंद्विता दिखा रही हैं, जैसी भारत पाकिस्तान के मैचों में देखने को मिलती है.Also Read - Asia Cup 2022: टीम इंडिया को झटका, Ravindra Jadeja चोटिल होकर एशिया कप से बाहर

मैच से पहले श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने बांग्लादेश को भड़काने वाला बयान दिया था और मैच के बाद उन्होंने नागिन डांस कर आग में घी डालने का काम किया. रही सही कसर टीम के स्पिनर थीक्ष्णा के ट्वीट ने पूरी कर दी.

दसुन शनाका ने जब यह बयान दिया कि अगर बांग्लादेश के बॉलिंग अटैक की हम अफगानिस्तान से तुलना करें तो उनके पास सिर्फ मुस्ताफिजुर रहमान और शाकिब अल हसन के रूप में दो ही वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं. ऐसे में वह थोड़े आसान विरोधी हैं.

No need to have world class players, when you have 11 brothers ❤️ pic.twitter.com/H0rYESlF6i

— Maheesh Theekshana (@maheesht61) September 2, 2022