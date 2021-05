क्रिकेट के मैदान पर कई बार ऐसी-ऐसी अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जिन्हें देखकर सिर्फ हैरानी ही होती है. ऐसा ही कुछ वाक्या श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले गए पल्लेकल टेस्ट में देखने को मिला. यहां बाग्लादेश के एक बल्लेबाज तैजुल इस्लाम (Taijul Islam Hit Wicket out) ने एक गेंद को बेहतरीन अंदाज में डिफेंसिव शॉट के रूप में खेला था. लेकिन इस बीच उनके बाएं पैर का जूता निकलकर स्टंप्स पर जा लगा और बल्लेबाज को आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा. Also Read - बांग्‍लादेश क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा दूसरी बार टला, इस बार ये बना कारण

यह घटना बांग्लादेश की पहली पारी के दौरान हुई थी. पहली पारी में मेहमान बांग्लादेश लंकाई टीम के 493 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 विकेट गंवाकर 251 रन बना चुकी थी. तैजुल इस्लाम (9) अंतिम विकेट के लिए अभी कुछ और रन जोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि सुरंगा लकमल (Suranga Lakmal) की एक गेंद को खेलने के लिए वह बैकफुट पर गए और उन्होंने उसे बेहतरीन डिफेंस कर दिया. लेकिन इन बीच इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज के बाएं पैर का जूता उतर गया. Also Read - भारत दौरे पर T20 में महमूदुल्लाह जबकि Test में मोमिनुल हक करेंगे बांग्लादेश की कप्तानी

इसके चलते उनका यह जूता और पैर दोनों बारी-बारी स्टंप्स पर जा लगे. इस कारण इस्लाम को अपना विकेट हिट विकेट आउट के रूप में गंवाना पड़ा. बांग्लादेश की यह पारी 251 रन पर यहीं समाप्त हो गई. तैजुल ने पहली पारी में 50 गेंदों पर 9 रन बनाए. इस बल्लेबाज के इस अनोखे अंदाज में हिट विकेट होते देख कॉमेंटेटर्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. बांग्लादेशी बल्लेबाज का अनोखे रूप में हिट विकेट आउट होने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Unusual dismissal in the Sri Lanka versus Bangladesh Test match when Taijul Islam was out hit wicket when his cricket boot came off #Cricket #SLvBAN pic.twitter.com/H7lFN1rBhL

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) May 2, 2021