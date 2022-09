श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने रविवार रात को खिताबी मुकाबले में पाकिस्‍तान को मात देकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. एक वक्‍त पर पाकिस्‍तान काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था लेकिन 17वें ओवर में वनिन्‍दू हसरंगा ने मोहम्‍मद रिजवान, आसिफ अली और मोहम्‍मद शादाब को आउट कर मैच का रुख पलट दिया. भारत ने रिकॉर्ड 7 बार एशिया कप का खिताब अपने किया है. अब श्रीलंका भारत से महज एक खिताब ही पीछे है. इस जीत ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों के चेहरे पर मुस्‍कान लाने का एक मौका दिया.Also Read - हमारी बल्लेबाजी के आखिरी ओवर ने पारी की लय को बदल दिया : भानुका राजपक्षे

श्रीलंका में इन दिनों पट्रोल व डीजल सहित खाने-पीने की जरूरी चीजों की भी भारी दिक्‍कत है. जीवन रक्षक दवाएं तक अस्‍पतालों में उपलब्‍ध नहीं है. पूरे देश में लोगों को बिजली तक ठीक से उपलब्‍ध नहीं हो पा रही है. ऐसे में कुछ समय पहले तक सड़कों पर उतरे लोगों को खुशी देने के लिए क्रिकेट एक अच्‍छा माध्‍यम रहा.

गॉल शहर पूर्व राष्‍ट्रपति गोतबया राजपक्षे को सत्‍ता से हटाने के लिए शुरू हुए विद्रोह का गढ़ था. वहां के निवासी तमील इरशाद ने अपने दोस्‍तों के साथ बैठकर खिताबी मुकाबले का लुत्‍फ उठाया. उन्‍होंने जीत के जश्‍न में चिल्‍लाते हुए कहा, "मैं बहुत-बहुत खुश हूं। मजा आ गया." मोहम्‍मद थिमल ने एजेंसी से कहा, "हमें जीतने की उम्‍मीद नहीं थी क्‍योंकि बीते कुछ समय में हमने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता है."

Congratulations to the Sri Lankan cricket team on winning the Asia Cup 2022. Well played Pakistan!

The second championship for today. Goes to show that, with dedication and determination we can overcome challenges as a nation. Onwards and upwards Sri Lanka!

