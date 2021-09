SL vs SA 1st ODI- Sri Lanka Beat South Africa Match Report: श्रीलंका दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज खेलने गए साउथ अफ्रीका को पहले वनडे मैच में 14 रन से हार का सामना करना पड़ा है. मेहमान टीम को श्रीलंका ने 301 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में अफ्रीकी टीम 6 विकेट गंवाकर 286 रन ही बना सकी. साउथ अफ्रीका के लिए ओपनर (Aiden Markram) एडिन मार्करम (96) ने बेहतरीन पारी खेली थी. लेकिन वह अपने शतक से चूक गए और साउथ अफ्रीका अपनी पहली जीत से भी. 3 वनडे मैचों की सीरीज में श्रीलंका अब 1-0 से आगे है. दूसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा.Also Read - Sri Lanka vs India: तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान धवन ने कहा- टीम इंडिया ने 50 रन कम बनाए

कोलंबो में खेले गए इस वनडे मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. उसके ओपनिंग बल्लेबाज (Avishka Fernando) अविष्का फर्नांडो (118) ने अपन करियर का तीसरा शतक जमाया. 115 बॉल की पारियों में उन्होंने 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 118 रन की पारी खेली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अविष्का के अलावा (Dhananjaya de Silva) धनंजय डीसिल्वा (44) और (Charith Asalanka) चरिथ असलांका (72) ने महत्वपूर्ण पारियां खेलकर टीम का स्कोर 300 पहुंचाया. Also Read - Sri Lanka vs India, 3rd ODI: श्रीलंका ने बचाई लाज, जानिए भारत की हार के 5 बड़े कारण

Sri Lanka beat South Africa by 14 runs to take a 1️⃣-0️⃣ lead in the three-match ODI series! 👊 #SLvSA pic.twitter.com/R3hrHW9gSZ

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 2, 2021