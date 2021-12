SL vs WI 2nd Test at Galle Match Report and Highlights: दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलने श्रीलंका दौरे पर गई वेस्टइंडीज ने दूसरे और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन अपना पलड़ा भारी कर लिया है. वेस्टइंडीज की पहली पारी 253 रन पर सिमेटने में श्रीलंका के ऑफ स्पिनर रमेश मेंडिस की भूमिका अहम रही, जिन्होंने 6 विकेट अपने नाम किए. लेकिन अपनी पारी सिमटने तक विंडीज की टीम 49 रन की बढ़त ले चुकी थी और दिन का खेल खत्म होने तक उसने श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों को अपनी मुस्तैद फील्डिंग के दम पर रन आउट कर पवेलियन की राह दिखाई.Also Read - WTC 2021-23 Points Table: विंडीज को हराकर श्रीलंका बना नंबर-1, भारत से छिनी बादशाहत

गॉल में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन खेल खत्म होने तक मेजबान टीम मेहमान से 3 रन पीछे थी. इससे पहले विंडीज की टीम ने श्रीलंका की पहली पारी को 204 के मामूली स्कोर पर समेट दिया था. लंकाई टीम विंडीज के दो-दो लेफ्टआर्म स्पिनर की फिरकी में फंस गई थी. पहली पारी में वीरासैमी परमौल (Veerasammy Permaul) ने 5, जबकि जोमेल वैरिकन (Jomel Warrican) ने 4 विकेट अपने नाम किए थे.

श्रीलंका की दूसरी पारी की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और उसने दो विकेट पर 46 रन बनाए. मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज ने सुबह एक विकेट पर 69 रन से आगे खेलना शुरू किया. उसकी पहली पारी का आकर्षण कप्तान क्रेग ब्रेथवेट (72) का अर्धशतक रहा. उनके अलावा सलामी बल्लेबाज जरमाइन ब्लैकवुड ने 44, नक्रुमाह बोनर ने 35 और काइल मायर्स ने नाबाद 36 रन का योगदान दिया.

रमेश मेंडिस ने 70 रन देकर 6 विकेट लिए और वह दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की टीम के लिए अधिक चुनौती पेश कर सकते हैं. उनके अलावा लेसिथ एम्बुलडेनिया और प्रवीण जयविक्रमा ने 2-2 विकेट हासिल किए.

श्रीलंका ने दूसरी पारी में कप्तान दिमुथ करुणारत्ने (6) और ओशादा फर्नांडो (14) के विकेट गंवाए. ये दोनों बल्लेबाज रन आउट हुए. स्टंप उखड़ने के समय सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका (21) और चरित असलंका (4) रन पर खेल रहे थे.

विंडीज की टीम गॉल में ही खेले गए पहले टेस्ट मैच में 187 रन के अंतर से हार गई थी. इस बार सीरीज को 1-1 से ड्रॉ कराने का उसके पास सुनहरा मौका है.