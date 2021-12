SL vs WI 2nd Test- Match Report and Highlights: दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलने श्रीलंका दौरे पर गई वेस्टइंडीज की टीम के पास दूसरे और आखिरी टेस्ट में सीरीज ड्रॉ करने का सुनहरा मौका था. लेकिन दूसरी पारी में वह श्रीलंका पर कोई असर नहीं दिखा पाया और धनंजय डिसिल्वा (Dhananjaya De Silva) के नाबाद शतक के बाद लसिथ इम्बुलदेनिया और रमेश मेंडिस के 5-5 की बदौलत मेजबान टीम ने 164 रनों से रौंद दिया.Also Read - SL vs WI: दूसरे टेस्ट में Ramesh Mandis ने झटके 6 विकेट, लेकिन वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी

सीरीज में श्रीलंका की यह लगातार दूसरी जीत है और इसकी बदौलत उसने मेहमान टीम का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है. मैन ऑफ द मैच डिसिल्वा ने नाबाद 155 रन बनाए, जिससे श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी 9 विकेट पर 345 रन पर समाप्त घोषित करके वेस्टइंडीज के सामने 297 रन का लक्ष्य रखा. वेस्टइंडीज का स्कोर एक समय एक विकेट पर 65 रन था लेकिन आखिर में उसकी टीम 132 रन पर आउट हो गई. Also Read - WTC 2021-23 Points Table: विंडीज को हराकर श्रीलंका बना नंबर-1, भारत से छिनी बादशाहत

वेस्टइंडीज के केवल चार बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे, जिनमें नक्रुमाह बोनर ने 44 और जरमाइन ब्लैकवुड ने 36 रन बनाए. बाएं हाथ के स्पिनर इम्बुलदेनिया ने 35 रन देकर और ऑफ स्पिनर मेंडिस ने 65 रन देकर 5-5 विकेट लिए. Also Read - SL vs WI Test: दिमुथ करुणारत्‍ने की आतिशी बल्‍लेबाजी के बाद फिरकी के जाल में फंसा विंडीज, 187 रन से जीता श्रीलंका

मेंडिस ने पहली पारी में 70 रन देकर 6 विकेट लिए थे. इस तरह से उन्होंने मैच में 11 विकेट लिए. उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में भी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाई थी.

उसका स्कोर एक समय दो विकेट पर 166 रन था लेकिन उसकी पूरी टीम 253 रन पर आउट हो गई और उसे 49 रन की बढ़त हासिल हुई थी. श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 204 रन बनाए थे. श्रीलंका ने गॉल में ही खेले गए पहले टेस्ट मैच में 187 रन से जीत दर्ज की थी. यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा थी, जिसमें श्रीलंका ने 24 अंक हासिल किए.

(इनपुट: एजेंसी)