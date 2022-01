फुटबॉल में पेनल्टी किक पर आपने गोल करने के लिए खिलाड़ियों के तरह-तरह के करतब देखे होंगे. लेकिन जापान में हुए हाई स्कूल टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने पेनल्टी शॉट पर जो स्लो मोशन गोल किया है वह किसी को भी हंसाने के लिए काफी है. मैच रेफ्री ने इस पेनल्टी शॉट को शुरू करने के लिए जैसी ही सीटी बजाई सभी को काफी देर तक टकटकी लगाकर इस गोल शॉट का इंतजार करना पड़ा.Also Read - भारतीय फुटबॉल टीम को एशिया के टॉप 10 में लाना होगा: सुनील छेत्री

करीब एक मिनट में जाकर जब इस खिलाड़ी ने शॉट लिया तो गोल में तब्दील कर दिया. जापान हाई स्कूल टूर्नामेंट का यह मैच रयूत्सु केइजैई ओगाशी और किंडई वाकायामा के बीच खेला जा रहा था. रयूत्सु केइजैई के खिलाड़ी ने जब यह पेनल्टी शॉट लिया तो यहां उन्होंने जो कमाल किया वह इंटरनेट पर वायरल होने लगा.



दरअसल इस मैच का निर्णय पेनल्टी शूट आउट से होना था. रयूत्सु केइजैई ओगाशी अपना पहला शॉट मिस कर गया था, जबकि किंडई वाकायामा ने पहले शॉट पर गोल दागकर 0-1 की बढ़त बना ली थी. इसके बाद दूसरे शॉट के लिए यह खिलाड़ी सामने आया तो इसने अपने अनूठे स्टाइल में गोल दागकर टीम को एक बार फिर बराबरी पर ला दिया.

Longest penalty take.

What’s going on there Japan ?😂

On that note,Happy New Year to all. pic.twitter.com/0mW43OHMrz

— Bantangba TOURÉ (@touremanju) December 31, 2021