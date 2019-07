कोलंबो: गेंदबाजों के सधे प्रदर्शन के बाद अविष्का फर्नांडो और एंजेलो मैथ्यूज की अर्धशतकीय पारियों के दम पर श्रीलंका ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में रविवार को यहां बांग्लादेश को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली.

Avishka Fernando was in fine form today, hitting a 75-ball 82 🙌 #SLvBAN pic.twitter.com/QfywCcz6fZ

Sri Lanka win by seven wickets and seal the series with a game to spare!

सलामी बल्लेबाज फर्नांडो ने 75 गेंद में नौ चौके और दो छक्कों की मदद से 82 रन की पारी खेली जिससे टीम ने 32 गेंद शेष रहते तीन विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली. मैथ्यूज ने नाबाद 52 और कुशाल मेंडिस ने नाबाद 41 रन का योगदान दिया. बांग्लादेश के लिए मुस्ताफिजूर रहमान ने दो विकेट लिये. इससे पहले विकेटकीपर मुश्फिकर रहीम की नाबाद 98 रन की पारी के बावजूद बांग्लादेश की टीम 50 ओवर में आठ विकेट पर 238 रन ही बना सकी. रहीम ने 110 गेंद की पारी में छह चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 98 रन बनाये.

Bangladesh finish their innings on 238/8 in Colombo!

Mushfiqur Rahim was the star with the bat as he finished the innings just two runs short of a century. A fabulous knock.

Follow #SLvBAN live 👇https://t.co/XmA3XuEN7g pic.twitter.com/ykZ8avLtOg

