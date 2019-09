पालेकल: रोस टेलर और कोलिन डि ग्रैंडहोम की उम्दा पारियों से न्यूजीलैंड ने खराब शुरुआत से उबरते हुए श्रीलंका को रविवार को यहां पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पांच विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली. न्यूजीलैंड के 175 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने टेलर (48) और ग्रैंडहोम (44) के बीच चौथे विकेट की 79 रन की साझेदारी की बदौलत 19.3 ओवर में पांच विकेट पर 175 रन बनाकर जीत दर्ज की.

डेरिल मिशेल (नाबाद 25) और मिशेल सेंटनर (नाबाद 14) ने अंतिम लम्हों में धैर्य बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड को लक्ष्य तक पहुंचाया. दोनों ने छठे विकेट के लिए 2.4 ओवर में 31 रन की अटूट साझेदारी की. इससे पहले न्यूजीलैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 39 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे लेकिन टेलर और ग्रैंडहोम ने पारी को संवारा. श्रीलंका के कप्तान लसिथ मलिंगा (23 रन पर दो विकेट) इस मैच के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 99 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज बने. मलिंगा ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ा.

टेस्ट क्रिकेट से 2011 में संन्यास लेने वाले मलिंगा ने न्यूजीलैंड की पारी के पहले ओवर में कोलिन मुनरो (00) को बोल्ड करके अफरीदी के 98 विकेट की बराबरी की. छत्तीस साल मलिंगा ने इसके बाद ग्रैंडहोम को बोल्ड करके अपने 74वें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में नया रिकार्ड बनाया. इससे पहले सलामी बल्लेबाज कुसाल मेंडिस की 79 रन की पारी से श्रीलंका ने चार विकेट पर 174 रन बनाये. बारिश के कारण टास में विलंब हुआ लेकिन निर्धारित ओवरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. मलिंगा ने टास जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. सलामी बल्लेबाजों मेंडिस और कुसाल परेरा (11) ने शुरूआती चार ओवर में टीम का स्कोर 37 रन तक पहुंचाया.

