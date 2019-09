पालेकल: कोलिन डि ग्रैंडहोम (59) और टाम ब्रूस (53) की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच चौथे विकेट की 103 रन की साझेदारी से न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 मुकाबले में दो गेंद शेष रहते श्रीलंका को चार विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 161 रन बनाये जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 19.4 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाकर जीत दर्ज की.

