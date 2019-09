पालेकल: अविष्का फर्नांडो (37) और विकेटकीपर निरोशन डिकवेला (39) अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे लेकिन दोनों के बीच 68 रन साझेदारी के दम पर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में नौ विकेट पर 161 रन बनाये. न्यूजीलैंड की टीम तीन मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला जीत चुकी है.

New Zealand restrict Sri Lanka to 161/9, Niroshan Dickwella the top-scorer with a 30-ball 39.

Will that total be enough for Sri Lanka to get back in the series?

