Smriti Mandhana 10 consecutive 50 plus score while chasing: लखनऊ के अटल बिहारी स्‍टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका पर नौ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. जीत की हीरो जूलन गोस्‍वामी रही जिन्‍होंने चार विकेट निकाल मेहमान टीम को 157 रन पर ऑलआउट करने में अहम भूमिका निभाई. इस दौरान बाएं हाथ की सलामी बल्‍लेबाज स्‍मृति मंधाना ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जिसे विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्‍लेबाज भी आज तक नहीं कर पाए हैं.

स्‍मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने मैच में 64 गेंदों पर 80 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से 10 चौके और तीन छक्‍के निकले. वो टीम की जीत सुनिश्चित करने के बाद नाबाद ही पूनम रावत 62(89) के साथ पवेलियन लौटी.

स्‍मृति मंधाना (Smriti Mandhana) का वनडे करियर में रन चेज के दौरान ये लगातार 10वां अर्धशतक है. वो ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्‍लेबाज बन गई हैं. महिला व पुरुष वर्ग में आजतक कोई भी खिलाड़ी लगातार 10 शतक नहीं बना पाया है. स्‍मृति मंधाना ने रनचेज के दौरान ये खास उपलब्धि अपने नाम की.

पिछली 10 पारियों की बात की जाए तो स्‍मृति मंधाना ने क्रमश: 52, 86, 53*,73*, 105,90*, 63, 74, 80* रन बनाए हैं. आज के मैच की बात की जाए तो पहले बल्‍लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की महिला टीम 41वें ओवर में 157 रनों पर ऑलआउट हो गई. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान स्‍मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की विस्‍फोटक पारी के दम पर भारत ने 29वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया.