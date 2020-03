वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से अब तक कुल पांच दोहरे शतक लगाए जा चुके हैं। भारत के लिए पहला वनडे दोहरा शतक लगाने का कारनामा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने किया था, जिसके बाद उनके जोड़ीदार वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) ने भी वनडे में 200 का आंकड़ा पार कर दिखाया। जबकि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अब तक अपने वनडे करियर में तीन बार दोहरा शतक लगा चुके हैं।

हालांकि महिला क्रिकेट में भारत का कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया है। लेकिन भारतीय स्पिन पूनम यादव (Poonam Yadav) को लगता है कि स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ये कारनामा करने की काबिलियत रखती हैं।

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप खेलकर लौटी यादव से ट्विटर पर जब एक फैन ने पूछा कि ‘आपको क्या लगता है कि महिला टीम में से कौन वनडे में दोहरा शतक लगा सकता है?’ तो जवाब में इस लेग स्पिनर ने कहा, “मुझे लगता है कि स्मृति मंधाना, आपको क्या लगता है।”

I think @mandhana_smriti. What do you think?#AskPY https://t.co/CPPEEWTk7g

— Poonam Yadav (@poonam_yadav24) March 22, 2020