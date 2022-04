भारत महिला क्रिकेट टीम स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) सीनियर महिला टी20 लीग के दौरान मांकड़ रन आउट होने के बाद राजस्थान के खिलाड़ियों के साथ तीखी नोकझोंक करती नजर आईं. महाराष्ट्र की बल्लेबाज कथित तौर पर आउट होने के तरीके से नाखुश था और इसे लेकर विपक्षी खिलाड़ियों के साथ बहस करती नजर आई.Also Read - ICC Women World Cup 2022: वर्ल्ड कप में हार के बाद Mithali Raj को रैंकिंग में भी नुकसान, Smriti Mandhana को बढ़त

मामला सिकेम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले का है जब महाराष्ट्र 103 रनों का पीछा कर रहा था. 25 साल की मंधाना ने एसएस शिंदे के साथ 46 रन की साझेदारी की. नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी मंधाना जब क्रीज से आगे बढ़ीं तो गेंदबाज केपी चौधरी ने उन्हें मांकड़ा आउट कर दिया.

Smriti Mandhana gets out at the non-strikers end.

Well done, Rajasthan.

Mandhana wasn’t happy, had some heated discussion with Rajasthan team, then with Jasia Akhter.

