पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) का कहना है कि खराब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जल्द बड़ा धमाका करेंगे. भारत के पूर्व दिग्गज ने युवराज ने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के कप्तान के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी की है.Also Read - LSG vs GT, IPL 2022: राशिद खान की आंधी में ढेर हुई लखनऊ टीम, गुजरात टाइटन्स ने 62 रन से जीत हासिल की

आईपीएल के 15वें सीजन में 11 मैचों में, उन्होंने 18 की औसत से और 125 के स्ट्राइक रेट से केवल 200 रन बनाए हैं, जिसमें कोई अर्धशतक नहीं है. ये आईपीएल सीज़न में उनका अब तक का सबसे कम स्कोर है, हालांकि उनके पास खेलने के लिए तीन और मैच हैं. Also Read - दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं चोटिल सूर्यकुमार यादव

भारत के इस पूर्व बल्लेबाज को लगता है कि इस आईपीएल में रोहित के साथ किस्मत नहीं होने के बावजूद, आगे उनके लिए कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है. Also Read - BAN vs SL, 1st Test: कोरोना वायरस की चपेट में आए शाकिब उल हसन, पहले टेस्‍ट से बाहर

Hitman !! Is having some bad luck . @ImRo45 something big is coming !!!stay in a good space #Prediction

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 10, 2022