फिल्मी परदे पर अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) भले ही विलेन के रोल निभाकर दर्शकों को खौफजदा करते रहे हों लेकिन रियल लाइफ में वह सभी के सुपरहीरो बन गए हैं. सोनू सूद कोरोना काल में बीते साल ही मसीहा की तरह लोगों की मदद कर रहे हैं. वह इस मुश्किल घड़ी में जरूरतमंद लोगों की हर वह मदद कर रहे हैं, जिससे वे इस मुश्किल से निकल जाएं. ताजा मामला भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) का है, जिन्होंने रेमडेसिवर दवा की मांग की थी, सोनू ने इसे तुरंत मुहैया करा दिया.

इन दिनों देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. कोरोना मरीज दवाएं, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की कमी से जूझ रहे हैं. ऐसे में सोनू सूद यहां भी लोगों की मदद करन से पीछे नहीं हैं.

दरअसल बुधवार को हरभजन सिंह ने कर्नाटक के एक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए रेमडेसिवर दवा की मांग की थी. भज्जी ने ट्वीट में लिखा था, ‘एक रेमडेसिवर इंजेक्शन की जरूरत है (तुरंत).’ इसके साथ ही हरभजन ने इस मरीज का हॉस्टिल, शहर का नाम और मोबाइल नंबर भी लिखा, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत मदद मिल जाए.

Thank you my brother 🙏🙏..may god bless you with more strength https://t.co/pPtxniRpDU

