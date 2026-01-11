Hindi Sports Hindi

4 4 6 6 6 6! सोफी डिवाइन की तूफानी बल्लेबाजी, एक ही ओवर में जड़े 32 रन

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में सोफी डिवाइन तूफानी बल्लेबाजी कर सबको चौंका दिया है. इन्होंने दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में एक ओवर में 32 रन जड़ दिया.

WPL 2026: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में सोफी डिवाइन ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसे क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक याद रखेंगे. उन्होंने एक ही ओवर में 4, 4, 6, 6, 6, 6 लगाकर कुल 32 रन बना दिए. यह डब्ल्यूपीएल इतिहास का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ. यह मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका यह फैसला गलत साबित हुआ. सोफी डिवाइन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. उनकी पारी ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया और सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हुई.

गुजरात जायंट्स को शानदार शुरुआत

गुजरात जायंट्स की ओर से पारी की शुरुआत बेथ मूनी और सोफी डिवाइन ने की. दोनों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. पहले पांच ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए टीम ने 48 रन बना लिए थे. दोनों बल्लेबाज संयम के साथ खेल रही थीं और गेंदबाजों पर दबाव बना रही थीं. दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज विकेट निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे. इसी दौरान छठा ओवर आया, जिसने मैच की तस्वीर बदल दी. स्नेह राणा के इस ओवर में सोफी डिवाइन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का असली रूप दिखाया और इतिहास रच दिया.

एक ओवर में 32 रन कैसे बने

छठे ओवर की पहली गेंद पर सोफी डिवाइन ने डीप स्क्वायर लेग की ओर चौका लगाया और टीम के 50 रन पूरे कराए. दूसरी गेंद पर फिर चौका जड़ा. तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया. चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में छक्का लगाकर उन्होंने केवल 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. इसके बाद पांचवीं और छठी गेंद पर भी लगातार दो छक्के लगाए. इस तरह एक ही ओवर में 32 रन बने. स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे. यह ओवर डब्ल्यूपीएल इतिहास का सबसे महंगा ओवर बन गया.

पुराने रिकॉर्ड भी टूटे

इससे पहले डब्ल्यूपीएल में सबसे महंगे ओवर का रिकॉर्ड दीप्ति शर्मा के नाम था. उन्होंने 2025 में आरसीबी के खिलाफ एक ओवर में 28 रन दिए थे. वहीं 2023 में तनुजा कंवर ने एक ओवर में 27 रन लुटाए थे. लेकिन सोफी डिवाइन ने इन सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. यही नहीं, यह डब्ल्यूपीएल इतिहास का दूसरा सबसे महंगा पावरप्ले भी रहा. इससे पहले 2023 में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात के खिलाफ पावरप्ले में 87 रन बनाए थे. सोफी की पारी ने यह साबित कर दिया कि महिला क्रिकेट में भी बड़े रिकॉर्ड बन सकते हैं.

95 रनों की तूफानी पारी

इस मैच में सोफी डिवाइन ने कुल 42 गेंदों का सामना किया और 95 रन बनाए. उनकी पारी में 8 छक्के और 7 चौके शामिल थे. वह शतक से सिर्फ 5 रन दूर रह गईं, लेकिन उनकी पारी किसी शतक से कम नहीं थी. उनकी बल्लेबाजी ने गुजरात जायंट्स को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा और दिल्ली कैपिटल्स दबाव में आ गई. सोफी डिवाइन की यह पारी डब्ल्यूपीएल इतिहास की सबसे यादगार पारियों में शामिल हो गई. यह प्रदर्शन आने वाले समय में महिला क्रिकेट के लिए प्रेरणा बनेगा.

