न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान और स्टार बल्लेबाज सोफी डिवाइन (Sophie Devine) ने महिला टी20 का सबसे तेज शतक ठोक दिया है. उन्होंने मात्र 36 गेंदों में यह मुकाम अपने नाम किया, जिसमें 9 छक्के और 9 चौके भी शामिल थे. 38 गेंद की अपनी पारी में उन्होंने नाबाद 108 रन बनाए.

कीवी महिला टीम की यह स्टार खिलाड़ी न्यूजीलैंड के सुपर स्मैश टूर्नामेंट (Super Smash T20 Tounament) में वेलिंग्टन ब्लेज के लिए खेल रही हैं. गुरुवार को वेलिंग्टन का मैच ओटागो स्पार्कस के खिलाफ था, जिसमें सोफी ने यह कारनामा अपने नाम किया.

1 2 3 4 . 4 . . 1 4 4 6 6 1 2 1 1 . 1 4 6 6 4 . 4 1 6 6 1 6 . 6 . 2 1 6 4 4

The No.1 T20I all-rounder, Sophie Devine, smashed a 38-ball 108* for Wellington Blaze, setting a new record of the fastest women's T20 century 💥

📸 @SuperSmashNZ pic.twitter.com/yoAwOoqGDi

— ICC (@ICC) January 14, 2021