भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान और मौजूदा समय में बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly Birthday) का जन्‍मदिन शुक्रवार आठ जुलाई को है. दादा कल 50 साल के हो जाएंगे लेकिन जन्‍मदिन से एक दिन पहले ही इंग्‍लैंड में उनकी बर्थडे पार्टी शुरू हो गई है. सौरव की पार्टी में मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के अलावा राजीव शुक्‍ला और बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) भी नजर आए. सभी इस वक्‍त इंग्‍लैंड में हैं और पार्टी कर रहे हैं. वैसे यह बता देना उचित होगा कि आज यानी सात जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का जन्‍मदिन है. धोनी भी परिवार के साथ इस वक्‍त इंग्‍लैंड में ही हैं.Also Read - ...जब विराट के नेतृत्‍व में भारत ने अंंग्रेजों के घर में दी थी मात, देखें टी20 में हेड टू हेड रिकॉर्ड

राजीव शुक्‍ला ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्‍वीर शेयर की है. इस पिक्‍चर में सचिन और सौरव बीच में बैठे नजर आ रहे हैं जबकि दादा के दाईं ओर जय शाह और सचिन के बाईं तरह राजीव शुक्‍ला बैठे हैं. टेबल पर ड्रिंक्‍स नजर आ रही हैं. चारों फुर्सत के पल बिताते दिख रहे हैं. Also Read - IND vs ENG 1st T20I Probable XI: युवाओं से भरी नजर आएगी रोहित की टीम, डालें एक नजर

राजीव शुक्‍ला ने फोटो के साथ कैप्‍शन में लिखा, “सौरव गांगुली का 50वां जन्‍मदिन मनाते हुए. उन्‍हें एक स्‍वस्‍थ और खुशनुमा जिंदगी के लिए शुभकामनाएं.” Also Read - एशिया कप पर जय शाह लेंगे आखिरी फैसला, श्रीलंका ने कहा- हम तो तैयार

Celebrated the 50th birthday of Sourav Ganguli.wishing him happy & healthy life ahead. ⁦@SGanguly99⁩ ⁦@sachin_rt⁩ ⁦@JayShah⁩ ⁦@BCCI⁩ pic.twitter.com/KBXbBajp3s

— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) July 7, 2022