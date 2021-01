पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) को एक बार फिर सीने में दर्द की शिकायत हुई है. गांगुली को कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हाल ही में (2 जनवरी 2021 को) इस पूर्व क्रिकेटर को हल्का दिल का दौरा भी पड़ा था, जिसके बाद कोलकाता के वुड्सलैंड हॉस्पिटल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी. Also Read - IPL 2021: BCCI का ऐलान 18 फरवरी को हो सकती है खिलाड़ियों की नीलामी

तब डॉक्टरों ने बताया था कि दादा के हार्ट की तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज है. लेकिन एक आर्टरी की एंजियोप्लास्टी करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी थी. तब कहा गया था कि वह बाद में अपनी बाकी बंद आर्टरी का इलाज करा सकते हैं. बुधवार को एक बार बार फिर गांगुली ने दर्द की शिकायत की और उन्हें इस बार अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. Also Read - India vs Australia: टीम इंडिया की जीत पर खुश हुए दादा Sourav Ganguly, खिलाड़ियों को 5 करोड़ बोनस देगा BCCI

BCCI Chief Sourav Ganguly being taken to Apollo Hospital in Kolkata after he complained of chest pain. More details awaited. Also Read - Sourav Ganguly Daughter Sana Ganguly: सना गांगुली के Instagram पर छाए हैं दादा, वाकई पापा के बहुत करीब है उनकी बिटिया

