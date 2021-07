Sourav Ganguly agrees on his Biopic, Ranveer Kapoor on top contention for Lead Role: भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान और मौजूदा वक्‍त में बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली के अपनी बायोपिक के लिए हामी भर दी है. रणबीर कपूर फिल्‍म मे मुख्‍य भूमिका निभा सकते हैं. न्‍यूज-18 बांग्‍ला से बातचीत के दौरान दादा ने उनके निजी जिंदगी व करियर पर फिल्‍म बनाने के लिए हामी भर दी है.Also Read - ‘आपको प्रेशर हैंडल करना सीखना है तो भारत के खिलाफ खेलना होगा’, पाक तेज गेंदबाज का गुरुमंत्र

इससे पहले भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के अलावा सचिन तेंदुलकर, मोहम्‍मद अजहरुद्दीन के जीवन पर भी फिल्‍म बन चुकी हैं.

सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के जीवन पर बनने वाली इस फिल्‍म का बजट करीब 200 से 250 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. दादा ने कहा, "हां, मैंने बायोपिक के लिए हामी भर दी है. ये फिल्‍म हिन्‍दी भाषा में होगी. मेरे लिए अभी डायरेक्‍टर का नाम बता पाना संभव नहीं है. सभी चीजों के अंतिम रूप लेने में अभी और वक्‍त लगेगा."

न्‍यूज रिपोर्ट्स की माने तो सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की बायोपिक की स्‍क्रिप्‍ट लिखी जा रही है. प्रोडक्शन हाउस के सदस्‍य दादा से एक से अधिक बार मिल चुके हैं. प्रोडक्‍शन हाउस ने एक्‍टर का नाम का नाम भी लगभग पक्‍का कर लिया है. रणबीर कपूर इस लिस्‍ट में सबसे ऊपर हैं. इसके अलावा दो अन्‍य नामों पर भी चर्चा हो रही है.

रणबीर कपूर इससे पहले संजय दत्‍त की बायोपिक में भी लीड रोल निभा चुके हैं. ऐस में वो सौरव गांगुली की बायोपिक के लिए निर्माताओं की पहली पसंद होंगे. इसके अलावा रितिक रौशन भी इस फेहरिस्‍त में हैं. दादा ने अपने पिछले इंटरव्‍यू में कहा था कि उनकी बायोपिक में मुख्‍य भूमिका में कोई ऐसा शख्‍स होना चाहिए जो उन्‍हीं की तरह दिखता हो.