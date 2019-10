भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) को बुधवार को आधिकारिक रूप से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद की कमान मिल गई.

बोर्ड के सालाना आम सभा (AGM) से पहले गांगुली को बीसीसीआई का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुन लिया गया. बीसीसीआई ने इसकी घोषणा अपने आधिकारिक टविटर के जरिए की है.

It’s official – @SGanguly99 formally elected as the President of BCCI pic.twitter.com/Ln1VkCTyIW

— BCCI (@BCCI) October 23, 2019

बोर्ड ने सौरव गांगुली के साथ कुछ फोटो अपलोड की है जिसमें वे बोर्ड के अध्यक्ष पद का आधिकारिक पत्र संभालते नजर आ रहे हैं. गांगुली बुधवार की सुबह मुंबई स्थित बोर्ड के मुख्यालय पहुंचे.

बीसीसीआई ने फोटो के कैप्शन में लिखा है, ‘आधिकारिक रूप से सौरव गांगुली औपचारिक रूप से BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुने गए.’

The General Body Meeting is underway here in the Mumbai Headquarters pic.twitter.com/7u9SZgTlff

— BCCI (@BCCI) October 23, 2019

बीसीसीआई अध्यक्ष (BCCI President) पद के लिए गांगुली (Ganguly) का नामांकन सर्वसम्मति से हुआ है जबकि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय (Union Home Minister Amit Shah’s son Jay) को सचिव बनाया गया है . उत्तराखंड के महीम वर्मा नए उपाध्यक्ष (Mahim Verma of Uttarakhand is the new vice-president) बने.

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) के छोटे भाई अरूण धूमल (Arun Dhumal) कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.