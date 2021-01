Sourav Ganguly Health Update: बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली को रविवार को कोलकाता के अस्‍पताल से छुट्टी दे दी गई. गांगुली की दूसरे दौर की एंजियोप्लास्टी सर्जरी ठीक तरह से हुई है. भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान बीते बुधवार से अपोलो अस्‍पताल में भर्ती थे. Also Read - एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने बीसीसीआई सचिव जय शाह

अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, सौरव गांगुली इस समय ठीक हैं. बीसीसीआई अध्यक्ष को दवा का सेवन करते रहने और अगले कुछ महीनों के लिए सख्त दिनचर्या का पालन करने की सलाह दी गई है. Also Read - BCCI अध्यक्ष Sourav Ganguly की एंजियोप्लास्टी पूरी, डाले गए 2 और स्टेंट

सौरव गांगुली (Sourav Ganguly Health Update) को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद बुधवार को अस्पताल ले जाया गया था. उन्होंने मंगलवार रात को सीने में दर्द की शिकायत की थी और बुधवार सुबह भी वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया. Also Read - Sourav Ganguly के हो रहे हैं मेडिकल टेस्ट, रिपोर्ट्स के बाद स्टेंट लगाने पर फैसला लेंगे डॉक्टर

West Bengal: BCCI Chief Sourav Ganguly discharged from Apollo Hospital in Kolkata following angioplasty.

“He is absolutely right,” says Dr Rana Dasgupta of Apollo Hospital. pic.twitter.com/YE9kf3BINA

