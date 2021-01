भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान और मौजूदा वक्‍त में बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. गांगुली के जल्‍द स्‍वस्‍थ होने के लिए हर कोई दुआ कर रहा है. इस संबंध में अब बीसीसीआई के सचिव जय शाह की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है. Also Read - ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली के जल्‍द ठीक होने की कामना की, शाह ने जाना सेहत का हाल

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी गांगुली के लिए दुआ की है. शाह और गागुंली अभी हाल में अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में आयोजित बीसीसीआई की एजीएम में मिले थे. Also Read - शुभेन्दु अधिकारी अधिकारी के बाद अब भाई सौमेन्दु अधिकारी ने भी भाजपा का थामा हाथ, बोले- जल्द ही ढह जाएगी TMC

शाह ने ट्वीट किया, मैं सौरव गांगुली के जल्दी स्वास्थ होने की कामना करता हूं. मैंने उनके परिवार से बात की है. दादा की तबीयत स्थिर है और वह अच्छी तरह से ईलाज करा रहे हैं. Also Read - कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को मिली जान से मारने की धमकी, फोन पर कहा- कमलेश तिवारी जैसा हाल होगा

I wish and pray for the speedy recovery of @SGanguly99. I’ve spoken to his family. Dada is stable and is responding well to the treatment.

— Jay Shah (@JayShah) January 2, 2021