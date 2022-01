पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने विराट कोहली (Virat Kohli) के शनिवार रात टेस्ट कप्तान पद से इस्तीफा देने के फैसले पर रविवार को प्रतिक्रिया दी है। गांगुली का कहना है कि ये कोहली का निजी फैसला है, जिसका बीसीसीआई सम्मान करती है।Also Read - अपनी ही टीम में दरकिनार हुए विराट कोहली के पास नहीं बचा था कोई रास्ता, जानें कप्तानी छोड़ने के पीछे की पूरी कहानी

पूर्व दिग्गज ने ट्वीट किया, "विराट के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट ने खेल के सभी फॉर्मेट में तेजी से प्रगति की है .. उनका निर्णय निजी है और बीसीसीआई इसका बहुत सम्मान करता है .. वो भविष्य में इस टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। एक महान खिलाड़ी। बहुत बढ़िया।"

Under Virats leadership Indian cricket has made rapid strides in all formats of the game ..his decision is a personal one and bcci respects it immensely ..he will be an important member to take this team to newer heights in the future.A great player.well done ..@BCCI @imVkohli

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) January 15, 2022