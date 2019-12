नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने सभी से आग्रह किया कि उनकी बेटी सना को राजनीतिक मुद्दों से दूर रखा जाए. गांगुली ने बुधवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) से संबंधित सना के कथित पोस्ट को ‘झूठा’ करार दिया. गांगुली की बेटी सना की एक कथित इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें 18 वर्षीय ने खुशवंत सिंह के उपन्यास ‘दी एन्ड ऑफ इंडिया’ के कुछ हिस्से साझा किए थे.

BCCI President @SGanguly99 ‘s daughter Sana Ganguly just won my heart by this post. Incredible maturity from an 18 year old. pic.twitter.com/wQN5eyfY6G

सना की इंस्टाग्राम स्टोरी का यह स्क्रीनशॉट आग की तरह फैलने लगा और लोगों ने उनकी साहस औरपरिपक्वता की प्रशंसा करते हुए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इसे पहुंचा दिया. इस पोस्ट कोभारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की आलोचना के रूप में देखा गया था, जो कुछ दिनों पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अस्तित्व में आने के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पों के कारण बना हुआ है.

हालांकि, गांगुली ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह पोस्ट सच नहीं है और उनकी बेटी राजनीति में कुछ भी जानने के लिए ‘बहुत छोटी’ है. गांगुली ने ट्वीट करते हुए लिखा, “कृपया सना को इन सभी मुद्दों से दूर रखें … यह पोस्ट सच नहीं है … वह राजनीति में कुछ भी जानने के लिए बहुत छोटी है.”

Please keep Sana out of all this issues .. this post is not true .. she is too young a girl to know about anything in politics

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) December 18, 2019