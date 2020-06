आज से 24 साल पहले, 20 जून 1996 को दो महान खिलाड़ियों सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने एक साथ भारतीय टेस्ट टीम में कदम रखा था। लॉर्ड्स के मशहूर स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में शतक लगाकर गांगुली ने अपने सफल करियर की शुरुआत की थी। वहीं 95 रन की पारी खेलने वाले द्रविड़ पांच रन से शतक लगाने से चूक जाते हैं। हालांकि गांगुली लॉर्ड्स की बॉलकनी पर खड़े होकर द्रविड़ के शतक का इंतजार कर रहे थे। Also Read - सौरव गांगुली-नसीर हुसैन के बीच हुआ ट्विटर वॉर; दादा ने याद दिलाई नेटवेस्ट ट्रॉफी

आईसीसी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें गांगुली ने उस मैच को याद करते हुए कहा, "ईमानदारी से कहूं तो मेरा प्रदर्शन भी ठीक था। द्रविड़ जिस समय बल्लेबाजी करने आए थे, उस समय मैं 70 रन बना चुका था। मुझे अभी भी याद है कि मैंने प्वाइंट पर कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया था और वह दूसरे छोर पर थे। मैंने 131 रन बनाए और चायकाल के एक घंटे बाद मैं आउट हो गया था। लेकिन उन्होंने अपनी पारी को जारी रखा।"

पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "जब अगली सुबह वो बल्लेबाजी करने आए तो वो 95 रन बना चुके थे और मैं लॉर्डस की बालकनी में इस उम्मीद के साथ खड़ा था कि द्रविड़ शतक बनाएंगे।"

