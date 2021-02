Pakistan vs South Africa: रावलपिंडी टेस्‍ट में पाकिस्‍तान की टीम ने साउथ अफ्रीका पर 95 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 से क्‍लीनस्‍वीप कर दिया। जीत के हीरो तेज गेंदबाज हसन अली और शाहीन अफरीदी रहे। अली ने 60 रन देकर पांच विकेट तो अफरीदी ने 51 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए। Also Read - PAK vs SA, 2nd Test: कब और कहां देखें पाकिस्तान-साउथ अफ्रीका के बीच मैच का LIVE प्रसारण और Live Steaming

हसन अली को प्‍लेयर ऑफ द मैच और मोहम्‍मद रिजवान को प्‍लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए पाकिस्‍तान की टीम ने 272 रन बनाए थे। इसके बाद अफ्रीकी टीम 201 रन पर ऑलआउट हो गई और पाकिस्‍तान को 71 रन की बढ़त मिली। फिर दूसरी पारी में पाकिस्‍तान 298 रन बनाने में कामयाब रहा। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 370 रनों का लक्ष्य दिया था। हालांकि अफ्रीकी टीम 274 रन पर सिमट गयी।

दक्षिण अफ्रीका की ओर से सलामी बल्लेबाज एडेन मारक्रम ने 243 गेंदों में 13 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 108 रन बनाए लेकिन उनकी शतकीय पारी भी उनकी टीम को जीत नहीं दिला सकी।

पाकिस्तान ने दूसरी पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के नाबाद 115 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को मजबूत लक्ष्य दिया और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की तथा मेहमान टीम को लक्ष्य हासिल करने से रोकने में कामयाब रही।

दक्षिण अफ्रीका ने पांचवें दिन एक विकेट पर 127 रन से आगे खेलना शुरु किया। मारक्रम ने 59 और रासी वान डेर डुसेन ने 48 रन से आगे अपनी पारी बढ़ाई। लेकिन डुसेन को इसी स्कोर पर हसन ने बोल्ड कर पवेलियन भेज दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका दिया। डुसेन ने 97 गेंदों में आठ चौकों के सहारे 48 रन बनाए।

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे फाफ डू प्लेसिस भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और हसन ने पगबाधा आउट कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। डू प्लेसिस ने 13 गेंदों में एक चौकों की मदद से पांच रन बनाए।

हालांकि, मारक्रम ने तेंबा बावुमा के साथ दक्षिण अफ्रीका की पारी को संभालने की कोशिश की और दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी हुई। लेकिन हसन ने इमरान बट्ट के हाथों कैच कराकर मारक्रम की पारी का अंत कर दिया।