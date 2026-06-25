FIFA World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास, पहली बार फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में पहुंचा

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास रच दिया. टीम पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंची. दक्षिण कोरिया को हराकर बाफाना बाफाना ने देशभर में जश्न का माहौल बना दिया.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 25, 2026, 11:46 PM IST
FIFA World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास, पहली बार फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में पहुंचा
South Africa FIFA World Cup (Image: IANS)
  • पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका
  • दक्षिण कोरिया को हराकर रचा नया इतिहास
  • सरकार ने बताया देश के लिए गर्व
  • अब कनाडा से होगा बड़ा मुकाबला


FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका की फुटबॉल टीम ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसका इंतजार देश को कई सालों से था. बाफाना बाफाना के नाम से मशहूर टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में जगह बनाई है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है. सरकार से लेकर पूर्व खिलाड़ियों और फैंस तक सभी टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह जीत दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉल के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है.

दक्षिण कोरिया को हराकर बनाई जगह

ग्रुप ए के अपने आखिरी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया. यह जीत टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई. इस नतीजे के साथ दक्षिण अफ्रीका अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा और सीधे राउंड ऑफ 32 में पहुंच गया. मैच के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया और पूरे मुकाबले में अनुशासन बनाए रखा. टीम की मजबूत रणनीति और संयम ने उसे बड़ी सफलता दिलाई. इस जीत ने लाखों फुटबॉल प्रशंसकों को गर्व महसूस कराया.

और पढ़ें: FIFA World Cup 2026: 'खिलाड़ियों के लिए है, कमाई के लिए नहीं...', हाइड्रेशन ब्रेक यानी पानी पीने को लेकर फीफा ने क्या बोला

सरकार ने बताया गर्व का पल

दक्षिण अफ्रीका सरकार ने टीम की इस उपलब्धि को देश के लिए गर्व का पल बताया है. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि खिलाड़ियों ने दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर अनुशासन, मेहनत और जुझारूपन का शानदार प्रदर्शन किया. सरकार ने कहा कि टीम की सफलता ने देशभर के लोगों को एकजुट किया है और विदेशों में रहने वाले दक्षिण अफ्रीकियों को भी खुशी दी है. साथ ही उम्मीद जताई गई कि टीम आगे भी शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेगी.

कोच और पूर्व खिलाड़ियों ने की तारीफ

मुख्य कोच ह्यूगो ब्रूस ने जीत का श्रेय खिलाड़ियों की रणनीतिक समझ और तेज खेल को दिया. उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे मैच में सही समय पर मौके बनाए और उनका फायदा उठाया. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व फुटबॉलर एडवर्ड मोटाले ने भी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि इससे पहले टीम कभी ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी थी, इसलिए यह सफलता देश के फुटबॉल इतिहास में एक बड़ा कदम है. खिलाड़ियों की मेहनत अब रंग लाती दिख रही है.

अब कनाडा से होगा बड़ा मुकाबला

दक्षिण अफ्रीका के फैंस अब टीम के अगले मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं. राउंड ऑफ 32 में उसका सामना सह-मेजबान कनाडा से 28 जून को लॉस एंजिलिस में होगा. टीम का लक्ष्य अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है. इस ऐतिहासिक सफलता के बाद खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा है. अगर टीम इसी तरह प्रदर्शन करती रही तो वह टूर्नामेंट में और बड़ा उलटफेर कर सकती है. फिलहाल पूरा देश अपनी टीम के साथ खड़ा नजर आ रहा है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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