भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला पहला T20I नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुरुवार को खेला जाएगा जहां खिलाड़ियों को देश की राजधानी की तेज गर्मी में खेलना होगा. दिल्ली में तापमान पिछले दो महीनों से लगातार बढ़ रहा है और खिलाड़ियों को रात में भी 40 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान में खेलना पड़ सकता है.Also Read - केएल राहुल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 20 ओवर में शतक बना सकते हैं: पार्थिव पटेल

बता दें कि भार और दक्षिण अफ्रीका दोनों कैंप के खिलाड़ियों ने स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू कर दी है जिसका मतलब है कि उन्हें गर्मी का अंदाजा हो गया होगा. दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर तबरेज शम्सी (Tabraiz Shamsi) ने ट्विटर के जरिए प्रशंसकों को मौसम का एक व्यंग्यात्मक अपडेट दिया. Also Read - केशव महाराज की पत्‍नी लेरिशा की मेहंदी वाली तस्‍वीरें हुई वायरल, भारत से लोहा लेने को तैयार है अफ्रीकी गेंदबाज

Just a cool 42 degrees outside

..not hot at all lol #Delhi #India

— Tabraiz Shamsi (@shamsi90) June 6, 2022