Pakistan vs South Africa: बीते एक दशक से भी लंबे समय से अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट की बाट जोह रहे पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket News) को साउथ अफ्रीका की टीम ने बड़ी राहत दी है. अफ्रीकी टीम ने पाकिस्‍तान (South Africa Tour of Pakistan 2021) में जाकर क्रिकेट खेलने ही हामी भर दी है. नए साल की शुरुआत में जनवरी-फरवरी में अफ्रीकी टीम दो टेस्ट और तीन टी20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्‍तान का दौरा करेगी.

साउथ अफ्रीका ने साल 2007 में आखिरी बार पाकिस्‍तान का दौरा (South Africa Tour of Pakistan) किया था. साल 2009 में श्रीलंका की टीम पर पाकिस्‍तान में हुए आतंकी हमले के बाद क्रिकेट खेलने वाले तमाम बड़े देशों ने पाकिस्‍तान जाने से इंकार कर दिया था.

ये है पूरा कार्यक्रम

वेबसाइट क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका 16 जनवरी को कराची पहुंचेगी और 26 जनवरी से नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले क्वारंटीन रहेगी.

टेस्ट सीरीज आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC Test Championship) का हिस्सा होगी, जिसका दूसरा टेस्ट चार फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा. इसके बाद टी20 सीरीज की शुरुआत होगी. इस सीरीज के तीनों मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे. तीन टी-20 मैचों की सीरीज 11, 13, 14 फरवरी को खेली जाएगी.

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) के निदेशक ग्रीम स्मिथ ने कहा, “यह देखना संतोषजनक है कि कई देश पाकिस्‍तान लौट रहे हैं. क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका उन देशों में गिने जाने से खुश है. मैंने एक बार से ज्यादा पाकिस्‍तान का दौरा किया है और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि पाकिस्‍तान के लोग क्रिकेट को लेकर कितने जुनूनी हैं.”

इस सीरीज के लेकर पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के निदेशक जाकिर खान ने कहा, दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले सीरीज पाकिस्‍तान में क्रिकेट की पूर्ण बहाली की प्रक्रिया को पूरा करेगी जो 2015 से शुरू हुई थी. इस प्रक्रिया को हालांकि 2019-20 सीजन में सही मुकाम मिला जब पाकिस्‍तान ने श्रीलंका और बांग्‍लादेश की मेजबानी की.