न्‍यूजीलैंड दौरे पर (India Tour of New Zealand) पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने (India vs New Zealand) पहले दो मुकाबले जीतकर मजबूत शुरुआत की. पहले मैच में भारत ने 200 से अधिक के लक्ष्‍य को बनाया जबकि दूसरे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने न्‍यूजीलैंड की टीम को बड़ा स्‍कोर बनाने से रोक दिया. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी (Tim Southee) का मानना है कि भारत विदेशी सरजमीं पर मजबूत टीम बनती जा रही है.

हैमिल्टन में होने वाले सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले मीडियो से बातचीत के दौरान टिम साउदी ने कहा, “भारत बहुत अच्छा खेला. उनकी टीम बेहतरीन है और उसके पास विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं. पहला मैच हम थोड़े अंतर से हारे लेकिन दूसरा मैच हमने आसानी से गंवाया.”

टिम साउदी (Tim Southee) ने कहा, “हम जानते हैं कि भारत के खिलाफ खेलना हमेशा मुश्किल होता है और वे स्वदेश से बाहर भी लगातार बेहतर टीम बनती जा रही है. हम जानते हैं कि भारत को हराने के लिये हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.”

साउथी ने अपनी टीम के बल्लेबाजों को भी बेहतर खेल दिखाने के लिये कहा. “मैदान में बदलाव से हमें मदद मिल सकती है. हमें यह मैच जीतने की जरूरत है लेकिन हमें टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना होगा. अगर हम वैसा प्रदर्शन करते हैं जैसा यह टीम कर सकती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि परिणाम हमारे अनुकूल होगा.”

टिम साउथी (Tim Southee) ने कहा, “खिलाड़ियों को पहले दो मैचों से सबक लेना होगा. पहले मैच में हमें अपने स्कोर का बचाव करना चाहिए था. अब हमें इस मैच पर ध्यान देने की जरूरत है और उम्मीद है कि हम सीरीज को जीवंत बनाये रखेंगे.”