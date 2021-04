South Africa vs Pakistan, 2nd ODI: साउथ अफ्रीका-पाकिस्तान के बीच जोहान्सबर्ग में दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसा हुआ, जिसने फैंस को दंग कर दिया. Also Read - South Africa vs Pakistan: पहले ही मैच में South Africa से हुई भारी भूल, ICC ने लगाया जुर्माना

दरअसल मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई, क्विंटन डी कॉक ने एडेन मार्करम के साथ पहले विकेट के लिए 55 रन जुटाए. मार्करम 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके बाद कप्तान टेंबा बावुमे बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और टीम को संभाला. उन्होंने क्विंटन डी कॉक के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की. साउथ अफ्रीका की पारी के 15.4 ओवर में फहीम अशरफ ने ऐसी गेंद फेंकी, जिसने बल्लेबाज को भी चौंका दिया. फहीम की 130 kmph की रफ्तार वाली गेंद ने सीधे बावुमे के बल्ले के दो टुकड़े कर दिए.

This is what happens when you mess with Rana Faheem Ashram. The guy broke the bat even at the speed of 130KPH. Lord Faheem 🙏#PAKvSA #PAKvsSA pic.twitter.com/XcgQ0ypH3u

— Daniyal Mirza (@Danitweets__) April 4, 2021